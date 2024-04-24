Курс евро опустился ниже 99 рублей впервые с 3 апреля

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Евро и доллар США активно дешевеют на Московской бирже в среду утром; евро опустился ниже 99 руб. впервые с 3 апреля, доллар торгуется по направлению к 92 руб. на фоне спроса на рублевую ликвидность перед налоговыми выплатами апреля.

Курс евро составил 98,98 руб./EUR1 в 10:19 по Москве, что на 60,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар США к этому времени подешевел на 58,5 копейки - до 92,54 руб./$1. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 59,5 копейки - до 95,44 руб.

"Во вторник рубль укреплялся. Такую динамику российская валюта показывала на фоне снижения индекса доллара в мире и в целом ожидаемых новостей о продлении мер валютного контроля. (. . .) В ближайшие дни экспортеры могут продавать сравнительно более высокие объемы валютной выручки в связи с приближающимся пиком налогового периода, и курс пары "доллар-рубль" может попробовать задержаться ниже 93 руб./$1", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург".