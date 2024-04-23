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"Ведомости" сообщили, что требование о продаже валютной выручки продлят до конца года

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами будет продлено до конца 2024 года, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников и источники, близкие к правительству и Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП).

Указ, вводящий это требование, был подписан президентом РФ в октябре 2023 года. Его параметры и подробный перечень компаний не раскрывались. Сообщалось лишь, что указ распространяется на 43 группы компаний. Сейчас эти меры действуют до 30 апреля 2024 года.

В соответствии с ранее утвержденным правительством порядком, начиная с 16 октября 2023 года, в течение 60 дней с момента получения средств попавшие в перечень компании обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов. Также они обязаны в течение двух недель продавать на внутреннем рынке не менее 90% зачисленной валютной выручки (но не менее 50% от средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, в срок не более 30 дней с момента их получения).

Предполагается, что нормативы продажи валютной выручки при продлении сохранятся, говорят источники издания.

Правительство публично заявило о предложении продлить требование об обязательной продаже валютной выручки до конца 2024 года задолго до истечения срока действия прошлогоднего указа - еще в январе. Эти меры показали свою эффективность в стабилизации ситуации на валютном рынке, заявил тогда первый вице-премьер Андрей Белоусов. ЦБ РФ выступил против. "На текущий момент Банк России не видит весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки", - заявлял регулятор.

Позицию о временном характере этой меры в марте подтвердила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Банк России считает, что эти операции не оказывают значимого влияния на динамику курса рубля.

Несмотря на январское заявление правительства, интрига в вопросе продления оставалась: отсутствие определенности с судьбой требования о продаже валюты давило в последнее время на курс рубля, а собеседники "Интерфакса", знакомые с обсуждением, говорили, что решения действительно пока нет. Продление не гарантировано с учетом того, что экспортеры сталкиваются с серьезными проблемами в расчетах и вынуждены использовать схемы взаимозачетов, подключая для этого импортеров, а курс рубля несмотря на то, что фактически требования указа могут в связи с этими обстоятельствами исполняться не полностью, в целом стабилен, пояснял один из собеседников агентства логику сторонников отказа от обязательной продажи.

Бизнес отмечает проблемы с реализацией валютной выручки в установленные сроки из-за сложностей с проведением платежей, сообщил "Ведомостям" источник, близкий к РСПП. Необходимость возвращать в Россию валюту ограничивает возможности компаний по расчетам с контрагентами, например, за импорт оборудования, отметил собеседник газеты.

Андрей Белоусов РСПП Банк России ЦБ РФ
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