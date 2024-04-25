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Курс доллара опустился ниже 92 рублей впервые с 3 апреля

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и юань дешевеют на Московской бирже на торгах в четверг. При этом доллар опустился ниже 92 руб. впервые с 3 апреля, евро торгуется по направлению к 98 руб. на фоне подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам апреля.

Курс доллара США составил 91,98 руб./$1 в 15:25 по Москве, что на 26,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 98,47 руб./EUR1, подешевев на 27,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 27,06 копейки - до 94,9 руб. Курс китайского юаня снизился на 1,55 копейки - до 12,66 руб.

Как отметил "Интерфаксу" начальник отдела инвестиционной экспертизы компании "ТКБ Инвестмент Партнерс" Иван Журавлев, до конца апреля котировкам рубля будут оказывать поддержку продажа валютной выручки со стороны российских экспортеров, а также поступающие новости о продлении указа президента РФ об обязательной продаже валютной выручки.

"Согласно последним данным платежного баланса, в марте произошел значительный рост чистого приобретения финансовых активов - с $4,2 млрд в феврале до $15,5 млрд. Статья включает торговые кредиты, авансы, ссуды и займы, дебиторскую задолженность, наличную иностранную валюту, а также средства на текущих счетах и депозитах. Сложившуюся ситуацию Банк России объясняет увеличением срока поступления платежей за поставленную российскими экспортерами продукцию. Таким образом, продление указа должно обеспечить приток ликвидности и насытить внутренний валютный рынок. Однако уже в мае мы ожидаем продолжения тренда на ослабление рубля, связанного с началом туристического сезона и исторически высоким спросом резидентов на валюту", - говорит Журавлев.

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