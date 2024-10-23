Квартальная доналоговая прибыль Lloyds сократилась лучше прогнозов рынка

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Британский банк Lloyds Banking Group Plc отчитался о снижении доналоговой прибыли на 2% в третьем квартале 2024 года, при этом показатель превзошел ожидания рынка.

В июле-сентябре доналоговая прибыль Lloyds составила 1,82 млрд фунтов ($2,25 млрд) против 1,86 млрд фунтов годом ранее.

Консенсус-прогноз аналитиков, составленный самим банком, предусматривал доналоговую прибыль в размере 1,6 млрд фунтов.

Чистый доход (net income, аналог выручки) сократился на 4%, до 4,35 млрд фунтов.

Чистый процентный доход в третьем квартале понизился на 6% в годовом исчислении, до 3,23 млрд фунтов. Чистая процентная маржа опустилась до 2,95% с 3,08%.

Коэффициент достаточности капитала первого уровня (CET1) банка на 30 сентября составил 14,3% против 14,6% годом ранее.

С начала 2024 года капитализация Lloyds подскочила на 31,3%, до 38 млрд фунтов, тогда как фондовый индекс FTSE 100 прибавил 7,2%.