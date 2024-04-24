Российское СП "Зарубежнефти" и Petrovietnam возглавил выходец из "Русснефти"

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - СП "Зарубежнефти" и Petrovietnam - "СК "Русвьетпетро" - возглавил бывший топ-менеджер "Русснефти" Сергей Бышов, сообщается в ЕГРЮЛ. Он сменил Алексея Кулакова, руководившего "Русвьетпетро" последние четыре года.

Бышов - выходец из "Русснефти", в середине нулевых возглавлял ее "дочку" - "Саратовнефтегаз". В 2008 году перешел в структуру "Газпром нефти", возглавив "Газпромнефть-Хантос". Спустя четыре года вернулся в "Русснефть", на год встав во главе ее дочернего актива - НАК "Аки-Отыр".

Сейчас Бышов занимал в "Русснефти" пост старшего вице-президента по добыче и геологии.

"Русвьетпетро" разрабатывает 13 месторождений на четырех лицензионных блоках Центрально-Хорейверского поднятия в Ненецком автономном округе. Их запасы в 2016 году оценивались более чем в 95 млн тонн (С1+С2). В 2019 году компания получила в том же регионе Западно-Ярейягинский участок, текущий план разведки которого рассчитан до третьего квартала 2025 года.