"Зарубежнефть" оценит перспективы строительства НПЗ и сети АЗС в НАО

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - "Зарубежнефть" проработает вопрос создания в Ненецком автономном округе кластера по переработке нефтепродуктов, сообщила компания во "ВКонтакте". Об этом речь идет в соглашении, которое на ПМЭФ подписали гендиректор нефтекомпании Сергей Кудряшов и губернатор НАО Юрий Бездудный.

"В рамках соглашения будет создан проектный офис, который проанализирует и определит объемы перспективного производства. Также рассматривается создание сети автозаправочных станций на дороге Нарьян-Мар - Усинск", - говорится в сообщении.

"Зарубежнефть" отмечает, что на сегодняшний день в НАО нет нефтеперерабатывающих мощностей, а топливо в округ завозится из других регионов.

"Зарубежнефть" ведет добычу нефти в НАО в рамках Харьягинского СРП - проекта, в котором контролирует 90% (70% напрямую, еще 20% - через "Зарубежнефть - Добыча Харьяга"). Кроме того, в регионе работает ее совместное с Petrovietnam предприятие - "Русвьетпетро", которое ведет доразведку и разработку 14 месторождений Центрально-Хорейверского поднятия.