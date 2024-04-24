"АФГ Националь" купил активы группы "Заречное" по выпуску мраморной говядины

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Агрохолдинг "АФГ Националь", один из крупнейших производителей круп в РФ, закрыл сделку по приобретению активов группы компаний "Заречное" в Воронежской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе агрохолдинга.

Сделка по покупке актива была закрыта 23 апреля по рыночной стоимости. Это первая покупка "АФГ Националь" в сфере животноводства.

"В состав производственного комплекса "Заречное" в Воронежской области входят около 100 тыс. га земли, собственные фермы, где могут откармливать 70 тыс. животных одновременно, и мясокомбинат мощностью 40 тыс. тонн готовой продукции в год. Приобретены все активы", - уточнили в компании.

В "АФГ Националь" добавили, что пока агрохолдинг не планирует новых сделок по покупке активов в сфере животноводства.

ГК "Заречное" была первым российским производителем мраморной говядины в промышленных масштабах, сообщается на сайте компании. В Воронеже был запущен мясной кластер полного агроцикла: выращивание кормовых культур, разведение и откорм скота, переработка.

Речь идет о смене владельцев ООО "Заречное". Изменения собственников в ЕГРЮЛ пока не отражены. Пока этим ООО через ряд фирм владеют гендиректор "Заречного" Сергей Ниценко и Татьяна Буркова. Миноритарная доля в размере 0,012% - у "РСХБ-Финанс".

Выручка "Заречного" в 2023 году составила 8,4 млрд рублей, чистый убыток по РСБУ - 2,2 млрд рублей.

"АФГ Националь" создан в 2013 году в результате слияния российского производителя риса AF-Group и дистрибутора круп ГК "Ангстрем". Холдинг, по его собственным данным, является крупнейшим производителем риса в России, занимая долю в 20%. Земельный банк составляет 200 тыс. га, в том числе под рисовыми оросительными системами занято 50 тыс. га. Также агрохолдинг занимается селекцией риса, в его ассортименте 11 сортов.

В 2022 году агрохолдинг "АФГ Националь" перешел под контроль компании "Инвестком", которой владеет Иван Юзефович (партнер бизнесмена Искандара Махмудова).