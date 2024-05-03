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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Владелец АФГ "Националь" купил воронежское "Ангус-Агро" бизнесмена Ниценко

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Компания "Инвестком", владеющая агрохолдингом АФГ "Националь" (один из ведущих производителей круп в РФ), приобрела воронежское ООО "Ангус-Агро" у бизнесмена Сергея Ниценко, сообщается в ЕГРЮЛ.

Это вторая сделка между компанией и бизнесменом. В апреле АФГ "Националь" сообщала о покупке у Ниценко активов группы компаний "Заречное", которая занимается производством мраморной говядины. Это была первая покупка холдинга в сфере животноводства.

ООО "Ангус-Агро" занимается разведением молочного крупного рогатого скота, производством сырого молока, выращиванием зерновых, зернобобовых, масличных культур.

Согласно отчетности компании, ее чистый убыток в 2023 году составил 10,4 млн рублей против 10,5 млн рублей в 2022 году, выручка – 1,342 млн рублей против 3,027 млн рублей соответственно.

"АФГ Националь" создан в 2013 году в результате слияния российского производителя риса AF-Group и дистрибутора круп ГК "Ангстрем". В 2022 году агрохолдинг перешел под контроль компании "Инвестком", которой владеет Иван Юзефович (партнер бизнесмена Искандара Махмудова).

Инвестком АФГ "Националь" Ангус-Агро ООО "Ангус-Агро" Сергей Ниценко
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