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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:16

Агрохолдинг "АФГ Националь" перешел под контроль компании партнера Махмудова

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Агрохолдинг "АФГ Националь", один из крупных производителей круп и овощей в РФ, перешел под контроль (99,99%) компании "Инвестком", сообщается в ЕГРЮЛ.

Регистрация нового собственника произошла 7 ноября.

Владельцем "Инвесткома" является Иван Юзефович. Он также возглавляет и владеет 30% ООО "Группа КМ", 70% которого контролирует бизнесмен Искандар Махмудов. В прошлом Юзефович входил в органы управления ряда компаний, в которые инвестировали Махмудов и его партнеры ("Кузбассразрезуголь", "Аэроэкспресс").

"АФГ Националь" создан в 2013 году в результате слияния крупнейшего производителя риса AF-Group и дистрибутора круп ГК "Ангстрем". По собственным данным, холдинг занимает 18% рынка фасованных круп под брендами "Националь", "Агрокультура", Prosto. Кроме того, он выращивает картофель, морковь, свеклу, лук в Нижегородской области, яблоки в Краснодарском крае, занимается производством зерновых.

АФГ Националь Инвестком Иван Юзефович
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