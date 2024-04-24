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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:42

РФ применяет судебный механизм ЭЗО в отношении холдинговой структуры Альфа-банка

РФ применяет судебный механизм ЭЗО в отношении холдинговой структуры Альфа-банка
Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Минфин РФ подал заявление в Арбитражный суд Московской области о приостановлении корпоративных прав в отношении кипрских компаний, которым принадлежат структуры, владеющие Альфа-банком и страховщиком "АльфаСтрахование", говорится в заявлении министерства.

Правительство РФ 1 апреля 2024 г. включило АО "АБ Холдинг" (основное хозяйственное общество АО "Альфа-банк") и ООО "ЮНС-Холдинг" (основное хозяйственное общество АО "АльфаСтрахование") в перечень экономически значимых организаций, предоставив Минфину право на обращение в арбитражный суд с заявлением о приостановлении осуществления иностранными холдинговыми компаниями корпоративных прав в их отношении.

"Со стороны иностранных холдинговых компаний (владельцев) указанных экономически значимых организаций (ABH Financial Limited (Кипр) и Alfastrakhovanie Holdings Limited (Кипр)) в условиях "антироссийских" санкций совершаются действия (допускается бездействие), которые препятствуют осуществлению деятельности системно значимой кредитной организации АО "Альфа-банк" и одной из крупнейших в стране страховых организаций - АО "АльфаСтрахование", - говорится в заявлении Минфина.

В целях пресечения таких противоправных действий (бездействия) Минфин обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлением о приостановлении осуществления ABH Financial Limited и Alfastrakhovanie Holdings Limited корпоративных прав в отношении АО "АБ Холдинг" и ООО "ЮНС-Холдинг". Эта мера позволит исключить препятствия для деятельности данных организаций, а также Альфа-банка и "АльфаСтрахования", на российском финансовом рынке, указал Минфин.

Впервые судебный механизм ЭЗО был использован властями в отношении "родственной" для Альфа-банка X5 Retail Group. Минпромторг РФ подал заявление о приостановке корпоративных прав Х5 в ООО "Корпоративный центр ИКС 5". Арбитражный суд Московской области, как ожидается, рассмотрит его 25 апреля.

Альфа-банк АльфаСтрахование Кипр Минфин
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