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В перечень экономически значимых организаций включены первые шесть компаний

В перечень экономически значимых организаций включены первые шесть компаний
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Правительство включило в первоначальный перечень экономически значимых организаций (ЭЗО) шесть компаний из разных секторов экономики. Распоряжение об утверждении перечня ЭЗО премьер-министр Михаил Мишустин подписал 1 марта.

В первую редакцию перечня вошли юрлица, участвующие в структуре владения Альфа-банком, АльфаСтрахованием, сетями Х5 и "Азбука вкуса", производителем удобрений "Акрон": соответственно АО "АБ Холдинг", ООО "ЮНС-Холдинг", ООО "Корпоративный центр ИКС 5", ООО "Городской супермаркет", АО "Акрон Групп".

Также в списке - хакасское ООО "Разрез Аршановский"

Статус ЭЗО позволяет их российским бенефициарам через суд получить акции и доли таких компаний в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинговые структуры (ИХК), либо передать право на них кому-то другому. Кроме того, документ позволяет через суд временно приостановить в отношении ЭЗО корпоративные права ИХК, например, голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями.

Для реализации этой возможности потребуется обращение в суд с заявлением о приостановлении осуществления ИХК корпоративных прав в отношении ЭЗО. В зависимости от направления деятельности компании подать такие обращения смогут Минфин, Минпромторг, Минэнерго.

Кроме того, компании, отнесенные к ЭЗО, смогут не раскрывать данные о своей деятельности. Соответствующий указ президент РФ издал в январе 2024 года.

В российском законодательстве упоминание об ЭЗО появилось летом 2023 года после принятия закона № 470-ФЗ, который наделил правительство полномочиями формировать перечень таких организаций.

Ранее в Минэкономразвития, которое аккумулирует заявки на включение компаний в перечень ЭЗО, объясняли, что правительственный перечень не будет являться закрытым, он сможет дополняться.

Источники "Интерфакса" ранее сообщали, что на статус ЭЗО, в том числе претендовали компании группы "Тинькофф".

Михаил Мишустин Азбука вкуса Альфа-банк Акрон Х5 Разрез Аршановский Правительство
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