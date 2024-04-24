Аэропорт Хитроу вернулся к доналоговой прибыли в I квартале

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Лондонский аэропорт Хитроу в первом квартале 2024 года зафиксировал доналоговую прибыль в 189 млн фунтов ($235 млн) на фоне рекордного пассажиропотока. Годом ранее в январе-марте аэропорт получил убыток в 60 млн фунтов.

Выручка предприятия сократилась до 808 млн фунтов с 814 млн фунтов годом ранее.

Аэропорт в первом квартале обслужил 18,5 млн пассажиров. Год назад показатель составлял 16,9 млн.

Хитроу улучшил прогноз пассажиропотока в 2024 году до 82,4 млн пассажиров с ранее ожидавшихся 81,4 млн.

Руководство аэропорта отметило высокий спрос на авиаперевозки по таким ключевым деловым направлениям, как Дели и Мумбаи, а также стабильно высокий поток пассажиров в Северную Америку и резкий скачок популярности Восточной Азии.

Аэропортом Хитроу владеют Qatar Investment Authority, China Investment Corp., испанская Ferrovial SA и ряд инвестфирм.