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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Heathrow Airport увеличил годовую доналоговую прибыль в четыре раза

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Heathrow Airport Ltd., оператор лондонского аэропорта Хитроу, в 2023 году увеличил доналоговую прибыль более чем в четыре раза благодаря рекордному числу пассажиров.

Прибыль компании выросла до 701 млн фунтов стерлингов ($884,8 млн) по сравнению со 169 млн фунтов годом ранее.

Доналоговая прибыль без учета разовых факторов в 2023 году составила 38 млн фунтов против отрицательного показателя в 684 млн фунтов в 2022 году. Таким образом, компания зафиксировала положительный результат впервые за четыре года.

Выручка поднялась до 3,69 млрд фунтов с 2,91 млрд фунтов, пассажиропоток достиг 79,2 млн человек против 61,6 млн годом ранее.

По прогнозу Heathrow Airport, в 2024 году число обслуженных пассажиров может достичь 81,4 млн человек.

Компания не будет выплачивать дивиденды за 2023 год, но не исключает такой возможности по результатам этого года в зависимости от финансовых показателей.

В число владельцев Heathrow Airport входят Qatar Investment Authority, China Investment Corp., испанская Ferrovial и другие компании.

Хитроу Heathrow Airport China Investment Corp. Qatar Investment Authority Великобритания Лондон
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