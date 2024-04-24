Агропромышленная Bunge в I квартале сократила чистую прибыль в 2,6 раза

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Американская агропромышленная компания Bunge Ltd. в первом квартале снизила чистую прибыль в 2,6 раза, в том числе из-за падения продаж.

В январе-марте 2024 года чистая прибыль компании составила $244 млн, или $1,68 в расчете на акцию, по сравнению с $632 млн, или $4,15 на акцию, годом ранее. Скорректированная прибыль опустилась до $3,04 с $3,26 на акцию.

Выручка Bunge уменьшилась на 12,5% - до $13,417 млрд против $15,328 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $2,53 на акцию при выручке в $13,96 млрд.

Продажи сельскохозяйственной продукции (основного бизнеса компании) в минувшем квартале выросли на 9,8% - до 20,192 млн тонн. Однако доход в данном сегменте снизился на 10,3% и составил $9,74 млрд.

Bunge подтвердила прогноз на 2024 год, согласно которому скорректированная прибыль составит около $9 на акцию.

За последние три месяца капитализация Bunge подскочила на 23% (до $15,7 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 4,2%.