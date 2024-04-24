Владельцы облигаций "Киви финанс" серии 001Р-02 могут требовать их досрочного погашения

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Владельцы облигаций ООО "Киви финанс" серии 001Р-02 получили право требовать досрочного погашения принадлежащих им бумаг, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.

Основанием для досрочного погашения является просрочка исполнения обязательств по приобретению облигаций в течение 10 рабочих дней после наступления даты приобретения (дата приобретения - 11 апреля - ИФ). Эмитент обязан погасить бумаги не позднее 7 рабочих дней с даты получения соответствующего требования держателей.

Компания, в рамках оферты с исполнением 11 апреля, удовлетворила только 1,7% заявок (в количестве 141 900 штук) от общего количества предъявленных к приобретению облигаций. Размер неисполненных обязательств по выплате номинальной стоимости бондов составляет 8 166,399 млн рублей, по выплате накопленного купонного дохода на дату приобретения - 308 199 898 рублей.

Четырехлетний выпуск облигаций "Киви финанс" с привязкой к RUONIA был размещен в октябре 2023 года, это единственный выпуск бондов компании в обращении. Ближайшая выплата купона по займу - 2 мая.

Как отмечал руководитель отдела аналитики долгового рынка компании "Ренессанс капитал" Алексей Булгаков, специфическое исполнение первой оферты, возможно, означает наличие переговорного процесса между эмитентом/оферентом и крупными держателями выпуска. "Сообщение знаменует возможное наступление самого крупного события дефолта на рынке локальных облигаций в 2022-2024 годах", - заключал эксперт.

Первая оферта была предусмотрена ковенантой на приобретение бондов оферентом (АО "Киви") в течение 30 рабочих дней в случае понижения кредитного рейтинга АО "Киви" на три и более ступени российским рейтинговым агентством. 28 февраля "Эксперт РА" понизило рейтинги АО "Киви" и облигаций "Киви финанс" с ruBBB+ до уровня ruB-, 10 апреля агентство отозвало рейтинги (в связи с чем появились основания для второй оферты на приобретение бумаг с исполнением 28 мая).

В отчетности оферента по выпуску облигаций прежде уже сообщалось, что оферент не сможет в полном объеме исполнить обязательства по приобретению облигаций ООО "Киви финанс", так как большая часть средств компании (9,1 млрд рублей) заморожена на счетах в Киви банке, у которого в феврале была отозвана лицензия.

Кроме того, в отчете уточнялось, что основные держатели выпуска - кредитные организации Сбербанк, Совкомбанк, Росбанк, Киви банк (в лице Агентства по страхованию вкладов, выполняющего функции временной администрации). Облигации на сумму 200 млн рублей принадлежат физическим лицам. АО "Киви" и "Киви финанс" ведут с ними переговоры об отсрочке по выкупу или рефинансировании долга.

10 апреля эмитент раскрыл итоги общего собрания владельцев облигаций, состоявшегося 5 апреля. В повестке дня общего собрания было два вопроса: "об отказе от права требовать приобретения биржевых облигаций серии 001Р-02 и о признании не наступившими оснований для приобретения облигаций на срок до 1 октября 2024 года". Эмитент не смог набрать достаточное число голосов, необходимое для принятия решений по данным вопросам, соответственно, голосование не прошло.

Киви банк лишился лицензии 21 февраля. ЦБ назначил в банке временную администрацию, ее функции возложены на АСВ. Активы Киви банка по итогам обследования АСВ составляют 68,2 млрд рублей, обязательства банка - 43,1 млрд рублей.

Суд 10 апреля ввел процедуру принудительной ликвидации в Киви банке по иску ЦБ, ликвидатором назначено АСВ. В ходе принудительной ликвидации банк под управлением АСВ рассчитается с кредиторами, начать расчеты планируется в июле.

Киви банк по итогам 2023 года занимал 73-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".