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АО "Киви" 11 апреля приобретет по оферте до 100% выпуска облигаций "Киви финанс"

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - АО "Киви" 11 апреля приобретет по оферте до 100% выпуска 4-летних облигаций "Киви финанс" серии 001Р-02 объемом 8,5 млрд рублей, сообщил эмитент.

Оферта предусмотрена ковенантой на приобретение бондов оферентом (АО "Киви") в течение 30 рабочих дней в случае понижения кредитного рейтинга АО "Киви" на три и более ступени российским рейтинговым агентством. 28 февраля "Эксперт РА" понизило рейтинг АО "Киви" и облигаций "Киви финанс" до уровня ruB-. Период представления уведомлений об акцепте оферты: 29 февраля - 8 апреля. Для исполнения договора купли-продажи облигаций владельцу бондов или уполномоченному им участнику торгов в срок с 10:00 до 13:30 11 апреля необходимо подать адресную заявку на продажу облигаций в систему торгов "Московской биржи", адресованную агенту, с указанием цены продажи бондов и кодом расчетов T0.

Агентом по приобретению выступит Газпромбанк.

Облигации ООО "Киви финанс" серии 001Р-02 на торгах на "Московской бирже" падали в цене на 60% - до 39,97% от номинала - на новостях об отзыве лицензии у Киви банка, их доходность достигала 73,74% годовых. Сейчас бонды торгуются по цене 76,7% от номинала. Размер спреда к RUONIA установлен на уровне 3,4% годовых (или 340 базисных пунктов). Периодичность выплаты купонов - раз в квартал.

Банк России 21 февраля отозвал лицензию у Киви банка за нарушения и проведение высокорисковых операций. "Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений", - отметил ЦБ.

Кроме того, банк без ведома физлиц открывал Qiwi-кошельки с использованием их персональных данных и проводил по ним операции, что создавало значительные риски для граждан.

В Киви банк назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

АО "Киви" консолидирует различные направления деятельности группы QIWI в российском контуре, в том числе факторинг, цифровой маркетинг, кредиты на исполнение государственных контрактов, комплексное обслуживание самозанятых клиентов, направления платежных В2В-решений, банковских гарантий и ряд других бизнесов. ООО "Киви финанс" выступает эмитентом облигаций группы компаний АО "Киви".

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