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Облигации "Киви финанс" серии 001Р-02 упали в цене на 60%

Их доходность превысила 73,7% годовых на новостях

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Рублевые облигации ООО "Киви финанс" серии 001Р-02 на торгах на "Московской бирже" в среду упали в цене на 60% - до 39,97% от номинала, их доходность достигла 73,74% годовых на новостях об отзыве лицензии у Киви банка; это единственный выпуск облигаций компании в обращении.

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ООО "Киви финанс" установило размер спреда к RUONIA 4-летних облигаций серии 001Р-02 с офертой через 2 года объемом 8,5 млрд рублей на уровне 3,4% годовых (или 340 базисных пунктов). Сбор заявок на выпуск прошел 26 октября 2023 года. Периодичность выплаты купонов - раз в квартал. Оферентом по займу выступает АО "Киви", кроме того, по выпуску предусмотрены ковенанты. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании объемом 30 млрд рублей.

Американские депозитарные расписки Qiwi в начале торгов на "Московской бирже" в среду подешевели почти на 25% (до 360,5 рубля за штуку).

Банк России 21 февраля отозвал лицензию у Киви банка. Это первый отзыв лицензии у банка за последние полтора года и второй с конца февраля 2022 года. Последний раз ЦБ отзывал лицензию у банка в августе 2022 года, тогда ее лишился Кросна-банк.

Лицензия Киви банка отозвана в связи с тем, что банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ. По этой причине регулятор в течение последних 12 месяцев пять раз применял меры к банку, в том числе дважды вводил ограничения на осуществление отдельных операций. Однако банк не принял действенных мер для снижения рисков в своей деятельности и продолжил проведение высокорисковых операций.

Киви банк систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. "Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений",- отмечает ЦБ.

Кроме того, банк без ведома физлиц открывал Qiwi-кошельки с использованием их персональных данных и проводил по ним операции, что создавало значительные риски для граждан.

В Киви банк назначена временная администрация в лице АСВ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Киви банк является является участником системы страхования вкладов.

Киви банк по итогам 2023 года занимает 73-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

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