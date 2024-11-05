Michelin планирует закрыть два завода во Франции в 2025 году

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Французская Compagnie Generale des Etablissements Michelin, один из ведущих мировых производителей автомобильных шин, объявила о намерении закрыть два завода во Франции не позднее начала 2026 года.

Предприятия, которые расположены в городах Шоле и Ванн, уже несколько лет сталкиваются с серьезными экономическими трудностями, отмечается в сообщении Michelin. Несмотря на принимавшиеся компанией меры, жизнеспособность заводов не удалось сохранить.

"На оба завода серьезно повлияла структурная трансформация рынков шин для легковых автомобилей и грузовиков и ухудшение конкурентоспособности в Европе, в частности из-за инфляции и повышения стоимости энергоносителей, - сообщается в пресс-релизе. - Это решение было принято в качестве крайней меры после того, как были проанализированы и оценены все альтернативные варианты и сценарии".

В последние годы на европейском рынке сформировалась тенденция к повышению интереса покупателей к более дешевым шинам, в основном, из Азии, что нанесло удар по премиальному сегменту европейских производителей. Эта ситуация привела к структурному переизбытку производственных мощностей на некоторых заводах Michelin.

Численность сотрудников двух предприятий превышает 1,25 тыс. человек.

Производство на заводах приостановлено до 11 ноября для того, чтобы по итогам переговоров руководства и профсоюзов каждому работнику были предложены индивидуальные условия поддержки.

Котировки акций Michelin растут на 0,6% в ходе торгов во вторник. Капитализация компании с начала текущего года снизилась на 3,4% (до 22 млрд евро), в то время как фондовый индекс CAC 40 потерял 2,3%.