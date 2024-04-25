Ford в I квартале снизил чистую прибыль на 24%

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель Ford Motor в первом квартале сократил чистую прибыль на 24%, при этом скорректированный показатель и выручка оказались лучше ожиданий экспертов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте составила $1,332 млрд, или 33 цента в расчете на акцию, по сравнению с $1,757 млрд, или 44 цента на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Между тем скорректированная прибыль увеличилась до 49 центов на акцию с 44 центов.

Выручка выросла на 3% - до $42,8 млрд с $41,5 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне 43 цента на акцию при выручке в $42,9 млрд.

Убыток до налоговых и процентных выплат бизнеса Ford по производству электромобилей в минувшем квартале составил $1,3 млрд.

Автопроизводитель объявил о выплате квартальных дивидендов в размере 15 центов на акцию.

Ford подтвердил прогноз на 2024 год, согласно которому EBIT будет находиться у верхней границы объявленного ранее диапазона $10-12 млрд. При этом оценка свободного денежного потока была повышена до $6,5-7,5 млрд по сравнению с ожидавшимися прежде $6-7 млрд.

Прогноз капзатрат в этом году пересмотрен до $8-9 млрд с $8-9,5 млрд.

Котировки акций Ford на дополнительных торгах в среду выросли на 2,4% после публикации отчетности. Капитализация автокомпании за последние три месяца увеличилась на 14,2% (до $51,5 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 3,6%.