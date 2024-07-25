Ford во II квартале сократил чистую прибыль при росте выручки

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель Ford Motor во втором квартале 2024 года зафиксировал слабое снижение чистой прибыли и рост выручки, при этом скорректированная прибыль оказалась существенно хуже прогнозов рынка из-за убытка в сегменте электромобилей.

После публикации отчета котировки Ford рухнули на 11,6% на дополнительных торгах в Нью-Йорке в среду. С начала 2024 года капитализация компании выросла на 12%, до $55,2 млрд.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила $1,83 млрд, или 46 центов в расчете на акцию, по сравнению с $1,92 млрд, или 47 центами на акцию за сопоставимый период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 47 центов на акцию. Показатель оказался намного хуже ожиданий опрошенных FactSet аналитиков - они ожидали 68 центов на акцию.

Выручка увеличилась на 6%, до $47,81 млрд, в целом совпав с прогнозами рынка.

Скорректированный показатель EBIT в минувшем квартале составил $2,78 млрд против $3,79 млрд за аналогичный период годом ранее. Показатель включает в себя убыток в размере $1,1 млрд в сегменте электромобилей, полученный "на фоне ценового давления в отрасли и сокращения оптовых поставок".

В апреле-июне квартал Ford поставил 1,142 млн машин против 1,119 млн за аналогичный период годом ранее.

Компания подтвердила прогноз на 2024 год. Она по-прежнему ожидает скорректированную EBIT в размере $10-12 млрд, скорректированного свободного денежного потока - до $6,5-7 млрд. Убыток в сегменте электромобилей составит $5-5,5 млрд в этом году.