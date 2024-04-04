Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:37

Ford намерен расширить линейку гибридных автомобилей

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель Ford Motor Co. намерен расширить линейку гибридных автомобилей в ответ на растущий спрос.

"Компания ожидает, что к концу текущего десятилетия все автомобили в линейке Ford Blue (сегмент автомобилей с двигателями внутреннего сгорания) будут иметь гибридные двигатели", - говорится в пресс-релизе компании.

Продажи гибридных автомобилей Ford в первом квартале текущего года выросли на 42%, электромобилей - на 86%.

В пресс-релизе отмечается, что Ford продолжает инвестировать в широкий круг программ по выпуску электромобилей и работает над созданием полной линейки электромобилей.

Компания завершает установку оборудования на предприятии по сборке нового поколения электрических грузовиков в штате Теннесси, которое, как ожидается, начнет поставлять готовую продукцию клиентам в 2026 году.

Ford также сообщила в четверг, что переносит сроки вывода на рынок своего трехрядного электромобиля на 2027 год с 2025 года.

Акции компании прибавляют в цене 1,5% в ходе предварительных торгов в четверг. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 11%.

Ford
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Danone ликвидирует дочернюю компанию в Белоруссии

У индийских огранщиков стали спрашивать страну происхождения бриллиантов

У индийских огранщиков стали спрашивать страну происхождения бриллиантов

Премьер-министр Киргизии объяснит американцам необходимость для страны карт "Мир"

ЕЦБ может начать снижать ставки раньше ФРС с учетом инфляции

ЕЦБ может начать снижать ставки раньше ФРС с учетом инфляции

Финляндия продлила закрытие границы с РФ на неопределенный срок

Финляндия продлила закрытие границы с РФ на неопределенный срок
Обострение палестино-израильского конфликта

В Газе сообщили о гибели более 33 тыс. палестинцев в ходе конфликта с Израилем

Сбой в работе сервисов Apple произошел в ночь на четверг

Что случилось этой ночью: четверг, 4 апреля

Обострение палестино-израильского конфликта

Пентагон возмущен ударом Израиля по волонтерам в секторе Газа

Пентагон возмущен ударом Израиля по волонтерам в секторе Газа
Обострение палестино-израильского конфликта

Байден и Нетаньяху обсудят гибель гуманитарных работников после удара Израиля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });