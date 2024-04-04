Ford намерен расширить линейку гибридных автомобилей

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель Ford Motor Co. намерен расширить линейку гибридных автомобилей в ответ на растущий спрос.

"Компания ожидает, что к концу текущего десятилетия все автомобили в линейке Ford Blue (сегмент автомобилей с двигателями внутреннего сгорания) будут иметь гибридные двигатели", - говорится в пресс-релизе компании.

Продажи гибридных автомобилей Ford в первом квартале текущего года выросли на 42%, электромобилей - на 86%.

В пресс-релизе отмечается, что Ford продолжает инвестировать в широкий круг программ по выпуску электромобилей и работает над созданием полной линейки электромобилей.

Компания завершает установку оборудования на предприятии по сборке нового поколения электрических грузовиков в штате Теннесси, которое, как ожидается, начнет поставлять готовую продукцию клиентам в 2026 году.

Ford также сообщила в четверг, что переносит сроки вывода на рынок своего трехрядного электромобиля на 2027 год с 2025 года.

Акции компании прибавляют в цене 1,5% в ходе предварительных торгов в четверг. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 11%.