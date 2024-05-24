Решения по SPO Segezha для решения проблемы с долгом пока нет

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Подконтрольный АФК "Система" лесопромышленный холдинг Segezha Group ведет переговоры с банками о реструктуризации долга, уровень которого на конец I квартала 2024 года по соотношению чистый долг/EBITDA составил 12х, с предоставлением льготного периода и увеличением срока погашения.

Об этом на телеконференции с аналитиками сообщил вице-президент Segezha по финансам и инвестициям Антон Рожков.

По его словам, решение о задействовании акционерного капитала для снижения долговой нагрузки, например, через допэмиссию, пока не принималось. Вхождение в капитал компании банков в процессе реструктуризации не рассматривается, отметил он.

"Занимаемся проработкой источников рефинансирования тех погашений, которые грядут на горизонте текущего года. И в целом, уже неоднократно это подсвечивали, занимаемся вопросами комплексной реструктуризации долга. Спекулировать точными деталями на сегодня не хотелось бы, но подсвечу тренд: мы занимаемся обсуждением и структурированием сделки по увеличению срока дюрации текущего долга, по предусмотрению льготного периода погашения тела долга, льготного периода по обслуживанию процентов, что освободит дополнительный объем ликвидности для группы", - сказал Рожков.

Ранее топ-менеджмент Segezha заявлял, что решить проблему долга планируется до конца текущего года, при этом может быть задействован акционерный капитал. "Мы рассматриваем целый ряд возможных сценариев. Задача, очевидно, имеет несколько вариантов оптимальных решений. Взвешиваем плюсы и минусы каждой опции. Рассматриваем также и докапитализацию - в том или ином виде. Мы сейчас находимся в переговорах, есть ряд инициативных партнеров, которые заинтересованы войти в капитал Segezha Group, приобрести пакет акций и деньги в компанию вложить", - говорил президент группы Михаил Шамолин в конце марта.

"В настоящий момент мы прорабатываем комплекс мер. Сказать, что решение о допэмиссии принято, возможности такой нет. Мы не рассматриваем вхождение каких-то конкретных банков в капитал. С банками мы обсуждаем реструктуризацию кредитной части долга, которая будет предусматривать его, по-простому говоря, удлинение. С точки зрения допэмиссии решение акционерного характера на настоящий момент не принято", - сказал 24 мая Рожков, отвечая на вопрос аналитиков о перспективах SPO и участия в нем банков как инвесторов.

Шамолин в ходе телефонной конференции подтвердил заинтересованность акционеров в помощи Segezha при необходимости: "Акционеры, безусловно, будут стоять за Segezha, будут ее поддерживать и помогать до тех пор, пока конъюнктура рынка не позволит нам достичь тех целей, которые перед собой мы в стратегии ставим".

В конце апреля основатель АФК "Система" Владимир Евтушенков говорил "Интерфаксу", что не исключает возможность докапитализации подконтрольного корпорации холдинга Segezha. "Может быть, допускаю. Но конкретных параметров нет", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах проведения SPO.

Компания 24 мая представила отчетность по МСФО за I квартал 2024 года, согласно которой ее чистый долг составил 133,6 млрд рублей, увеличившись относительно начала года на 9%. Соотношение чистого долга к LTМ OIBDA снизилось при этом до 12х с 13х за счет роста расчетного показателя OIBDA за последние 12 месяцев. Общий долг компании на 31 марта 2024 года составил 136,9 млрд рублей, прибавив 3% к показателю на начало отчетного периода. На рублевые обязательства пришлось 93% долга.