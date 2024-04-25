ММК сейчас не рассматривает продажу турецкого актива

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - "Магнитогорский металлургический комбинат" не рассматривает на данный момент продажу турецкого актива из-за ограничений с движением денежных средств, сказал "Интерфаксу" председатель совета директоров ММК Виктор Рашников.

"Это не вопрос цены. Или я сегодня имею оборудование, производственный комплекс. Или потом как я деньги получу?" - ответил Рашников на вопрос о возможности продажи MMK Metalurji.

В 2023 году производство в Турции упало на 57,4%, до 381 тысячи тонн. Производственный процесс прерывался из-за землетрясеняи в начале 2023 года.

Несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию в Турции, MMK Metalurji сохраняет положительную рентабельность, говорил в марте заместитель директора по связям с инвесторами ММК Илья Нечаев.

MMK Metalurji включает в себя электросталеплавильный цех с литейно-прокатным модулем, стан холодной прокатки, агрегат непрерывного горячего цинкования и агрегат полимерных покрытий, сервисный металлоцентр. Проектная мощность завода - 2,3 млн тонн. Турецкий актив ММК, как и сам комбинат, а также контролирующий его акционер Виктор Рашников, летом 2022 года был включен в SDN List.