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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Caterpillar увеличил квартальную чистую прибыль в полтора раза

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Caterpillar, американский производитель оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности, в первом квартале резко увеличил чистую прибыль и немного сократил выручку, при этом скорректированная прибыль превысила ожидания рынка, а выручка недотянула до прогнозов.

Чистая прибыль компании в январе-марте составила $2,86 млрд, или $5,75 в расчете на акцию, по сравнению с $1,94 млрд, или $3,74 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Скорректированная прибыль составила $5,6 на акцию, тогда как опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали ее в $5,14 на акцию.

Выручка Caterpillar сократилась до $15,8 млрд с $15,86 млрд. Консенсус-прогноз предполагал $16 млрд.

Продажи строительной техники сократились на 5%, в горнодобывающем секторе снижение составило 7%, тогда как реализация техники для энергетической отрасли и транспортного оборудования увеличилась на 7%.

Котировки акций Caterpillar опускаются на 3,7% на предварительных торгах в четверг. С начала текущего года капитализация компании подскочила на 23%, до $181,5 млрд.

Caterpillar США
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