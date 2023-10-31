Caterpillar увеличила чистую прибыль в III квартале на 37%

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Американская Caterpillar, производитель оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности, увеличила чистую прибыль в третьем квартале 2023 года на 37%, выручку - на 12%.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила $2,79 млрд по сравнению с $2,04 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию повысилась до $5,45 с $3,87.

Прибыль без учета разовых факторов составила $5,52 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $4,8 на акцию.

Квартальная прибыль Caterpillar составила $16,81 млрд по сравнению с $15 млрд годом ранее. Эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $16,57 млрд.

Росту показателей Caterpillar в третьем квартале способствовало как повышение объемов продаж, так и цен реализации продукции, отмечается в пресс-релизе.

Выручка в сегменте строительной техники увеличилась на 12%, до $7 млрд (консенсус-прогноз - $6,6 млрд), в сегменте энергетического и транспортного оборудования - на 11%, до $6,86 млрд (прогноз - $6,53 млрд), в сфере оборудования для добывающих отраслей - на 9%, до $3,35 млрд (прогноз - $3,39 млрд).

В минувшем квартале Caterpillar выплатила дивиденды на общую сумму $700 млн и выкупила собственные акции на $400 млн.

Бумаги компании теряют в цене 4,1% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 1,1%.