Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Новак поручил ФАС изучить цены на АЗС и в мелком опте в ЮФО, ДФО и Сибири

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна будет проанализировать розничные цены на АЗС и цены мелкого опта в регионах Южного федерального округа, Сибири и Дальнего Востока и устранить диспаритет. Такое поручение вице-премьер Александр Новак дал по итогам совещания по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок железнодорожным транспортом, сообщает телеграмм-канал правительства.

Участники совещания обсудили поставки на внутренний рынок бензина и дизельного топлива с нефтеперерабатывающих заводов по железной дороге для удовлетворения спроса потребителей и соблюдение сроков поставки.

По информации Минэнерго, производство бензина и дизельного топлива в апреле стабилизировалось, поставки на внутренний рынок превышают объемы прошлого года, экспорт снижен. Динамика розничных цен на топливо на текущий период находится на уровне ниже инфляции.

Вице-премьер поручил нефтяным компаниям представить в Минэнерго и РЖД планы по отгрузке нефтепродуктов на внутренний и внешний рынки на май для обеспечения возможности оперативного составления графиков их перевозки.

Александр Новак Минэнерго ФАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Газпром" сообщил о рекордном объеме поставок газа на российский рынок

"АвтоВАЗ" в мае ждет решения правительства по реструктуризации долга компании

WSJ сообщила, что Anglo American рассматривает возможность продать De Beers

WSJ сообщила, что Anglo American рассматривает возможность продать De Beers

Путин призвал ввести на долгий срок обсуждаемые налоговые изменения

Курс доллара опустился ниже 92 рублей впервые с 3 апреля

Toyota за финансовый год продала рекордное число автомобилей

Toyota за финансовый год продала рекордное число автомобилей

Приостановлены корпоративные права кипрской Zimber в "Аршановском разрезе"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });