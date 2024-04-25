Новак поручил ФАС изучить цены на АЗС и в мелком опте в ЮФО, ДФО и Сибири

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна будет проанализировать розничные цены на АЗС и цены мелкого опта в регионах Южного федерального округа, Сибири и Дальнего Востока и устранить диспаритет. Такое поручение вице-премьер Александр Новак дал по итогам совещания по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок железнодорожным транспортом, сообщает телеграмм-канал правительства.

Участники совещания обсудили поставки на внутренний рынок бензина и дизельного топлива с нефтеперерабатывающих заводов по железной дороге для удовлетворения спроса потребителей и соблюдение сроков поставки.

По информации Минэнерго, производство бензина и дизельного топлива в апреле стабилизировалось, поставки на внутренний рынок превышают объемы прошлого года, экспорт снижен. Динамика розничных цен на топливо на текущий период находится на уровне ниже инфляции.

Вице-премьер поручил нефтяным компаниям представить в Минэнерго и РЖД планы по отгрузке нефтепродуктов на внутренний и внешний рынки на май для обеспечения возможности оперативного составления графиков их перевозки.