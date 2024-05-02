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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:03

Минэнерго утвердит меры по увеличению предложения бензина и дизтоплива

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Министерству энергетики утвердить комплекс первоочередных мероприятий по увеличению предложения бензина и дизельного топлива.

Это одно из поручений по формированию экономики предложения, сообщает пресс-служба правительства.

В рамках этих поручений, направленных на обеспечение достижения целевых показателей экономического роста и снятие ограничений со стороны предложения, отраслевые федеральные органы исполнительной власти до 15 мая должны разработать комплексы первоочередных мероприятий на 2024-2025 годы, направленных на наращивание предложения в соответствующих отраслях.

Минэнерго Михаил Мишустин
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