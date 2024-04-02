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Новак поручил НК отдавать приоритет поставкам топлива на внутренний рынок

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак поручил нефтяным компаниям отдавать приоритет поставкам топлива на внутренний рынок, говорится в сообщении правительства России по итогам заседания штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.

Участие во встрече приняли руководители нефтяных компаний, представители Минэнерго, ФАС, Минсельхоза, РЖД и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Стороны обсудили баланс спроса и предложения по разным видам автомобильного топлива, графики вывода НПЗ из ремонтов, а также ценовую политику в крупном и мелком опте и при реализации на АЗС.

По данным Минэнерго, запасы бензинов и дизельного топлива остаются стабильно высокими. Представители нефтяных компаний отметили улучшение ситуации с вывозом топлива с НПЗ со стороны РЖД.

Новак также поручил Минэнерго, ФАС и Минсельхозу проанализировать цены посредников при продаже дизеля аграриям в различных регионах с целью сохранения условий поставок на стабильном уровне.

Александр Новак Минэнерго РФ ФАС
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