Intel сократила убыток и увеличила выручку, но прогноз разочаровал инвесторов

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Американская Intel Corp., один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, сократила чистый убыток и увеличила выручку в первом квартале 2024 года, однако её прогноз на второй квартал оказался хуже ожиданий рынка.

Как говорится в пресс-релизе Intel, ее чистый убыток составил $437 млн, или 9 центов в расчете на акцию, по сравнению с рекордным убытком в размере $2,76 млрд, или $0,66 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 18 центов на акцию. Опрошенные FactSet аналитики ожидали 14 центов.

Квартальная выручка Intel выросла на 9%, до $12,7 млрд при среднем прогнозе рынка в $12,8 млрд.

Выручка подразделения Client Computing Group (CCG, включает в том числе производство процессоров для ПК), крупнейшего для компании, подскочила на 31% - до $7,5 млрд, что совпало с ожиданиями рынка.

В подразделении Data Center and AI (DCAI), ориентированном на решения для датацентров и искусственного интеллекта, выручка увеличилась на 5%, до $3 млрд при прогнозе в $3,3 млрд.

Доход Intel в сегменте сетевых и периферийных решений уменьшился на 8%, до $1,4 млрд.

Выручка в сфере производства полупроводниковых элементов сократилась на 10% и составила $4,4 млрд. Этот показатель компания отдельно раскрывает впервые.

Валовая маржа в первом квартале повысилась до 41% c 34,2% годом ранее.

Совет директоров Intel объявил о выплате квартальных дивидендов в размере 12,5 цента на акцию. Выплата состоится 1 июня, реестр акционеров закрывается 7 мая.

Согласно прогнозу компании, во втором квартале текущего года ее выручка составит $12,5-13,5 млрд, а скорректированная прибыль - 10 центов на акцию. Аналитики в среднем ожидают, что Intel завершит этот квартал с прибылью в 25 центов на акцию и выручкой в $13,6 млрд.

Акции Intel упали на 7,8% на дополнительных торгах в четверг. С начала года капитализация компании сократилась на 30%, до $148,5 млрд.