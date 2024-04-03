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Intel зафиксировал операционный убыток в $7 млрд в сегменте чипов на заказ

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Подразделение Intel Corp., занимающееся производством чипов на заказ (Intel Foundry), зафиксировало операционный убыток в $7 млрд в 2023 году.

Убыток литейного бизнеса увеличился по сравнению с $5,2 млрд годом ранее в связи с падением его выручки. В прошлом году выручка подразделения составила $18,9 млрд против $27,5 млрд в 2022 году.

"Суть здесь в том, что компания приняла решение отделить литейный бизнес от операций по разработке чипов, и Intel Foundry взаимодействует с полупроводниковыми операциями так же, как и с другими клиентами", - отмечает аналитик Morgan Stanley Джозеф Мур, слова которого приводит Market Watch.

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Intel ожидает, что в текущем году потери литейного подразделения пройдут свой пик, и оно выйдет на безубыточный уровень "примерно на полпути между текущим моментом и концом 2030 года.

"Intel Foundry будет добиваться повышения рентабельности за счет производства более высокой доли продуктов Intel, дальнейшего расширения внешних литейных операций, а также фокусировки на оптимизации затрат и наращивании масштаба", - говорится в сообщении Intel.

Подразделение Intel Foundry ставит целью достижение валовой маржи без учета разовых факторов до 40% и операционной маржи без учета разовых факторов - до 30% к концу 2030 году.

Акции Intel теряют в цене 4,6% в ходе предварительных торгов в среду. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 34%.

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