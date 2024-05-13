Apollo может вложить $11 млрд в проект строительства завода Intel в Ирландии

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Американская Intel Corp. обсуждает с Apollo Global Management возможное партнерство в проекте строительства предприятия по выпуску чипов в Ирландии, пишет The Wall Street Journal.

По словам источников газеты, Apollo может инвестировать в этот проект более $11 млрд.

Две компании ведут эксклюзивные переговоры и могут достичь соглашения в ближайшие недели, отмечают собеседники издания.

Ряд других инвесткомпаний, в том числе KKR и Stonepeak, также претендовали на участие в проекте, однако Intel начала переговоры с подразделением Apollo - High Grade Capital Solution, традиционно предоставляющим финансирование крупным компаниям с инвестиционными рейтингами.

Intel, один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, строит или расширяет производственные мощности, в том числе в США и Ирландии, видя рост глобального спроса на чипы, пишет WSJ. Компания развивает подразделение, выпускающие чипы на заказ, стремясь составить конкуренцию отраслевым лидерам - Taiwan Semiconductor Manufacturing и Samsung Electronics.

Для Intel привлечение партнеров для финансирования новых проектов имеет решающее значение из-за их высокой стоимости, расходы на строительство завода по выпуску передовых микросхем может достигать $20 млрд, отмечает WSJ.

Два года назад компания заключила аналогичное соглашение с Brookfield Asset Management объемом $30 млрд.

С начала 2024 года капитализация Intel упала на 40,6%.