Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Apollo может вложить $11 млрд в проект строительства завода Intel в Ирландии

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Американская Intel Corp. обсуждает с Apollo Global Management возможное партнерство в проекте строительства предприятия по выпуску чипов в Ирландии, пишет The Wall Street Journal.

По словам источников газеты, Apollo может инвестировать в этот проект более $11 млрд.

Две компании ведут эксклюзивные переговоры и могут достичь соглашения в ближайшие недели, отмечают собеседники издания.

Ряд других инвесткомпаний, в том числе KKR и Stonepeak, также претендовали на участие в проекте, однако Intel начала переговоры с подразделением Apollo - High Grade Capital Solution, традиционно предоставляющим финансирование крупным компаниям с инвестиционными рейтингами.

Intel, один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, строит или расширяет производственные мощности, в том числе в США и Ирландии, видя рост глобального спроса на чипы, пишет WSJ. Компания развивает подразделение, выпускающие чипы на заказ, стремясь составить конкуренцию отраслевым лидерам - Taiwan Semiconductor Manufacturing и Samsung Electronics.

Для Intel привлечение партнеров для финансирования новых проектов имеет решающее значение из-за их высокой стоимости, расходы на строительство завода по выпуску передовых микросхем может достигать $20 млрд, отмечает WSJ.

Два года назад компания заключила аналогичное соглашение с Brookfield Asset Management объемом $30 млрд.

С начала 2024 года капитализация Intel упала на 40,6%.

Apollo Apollo Global Management Intel США Ирландия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Производителей сланцевой нефти в США обвиняют в сговоре с целью завышения цен

Производителей сланцевой нефти в США обвиняют в сговоре с целью завышения цен

Объявлена оферта по обмену и выкупу акций Yandex N.V.

Объявлена оферта по обмену и выкупу акций Yandex N.V.

Приостановлены корпоративные права кипрского холдинга Альфа-банка в российской "дочке"

В Липецкой области из-за заморозков погибли 5% посевов

"СПБ биржа" приостановила торги из-за технического сбоя

"СПБ биржа" приостановила торги из-за технического сбоя

Совет директоров "М.Видео" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год

Индексы США в основном выросли в пятницу на корпоративных новостях

Индексы США в основном выросли в пятницу на корпоративных новостях

Мишустин предложил переназначить Силуанова министром финансов РФ

Мишустин предложил переназначить Силуанова министром финансов РФ

Новак станет куратором экономического блока в новом кабинете

Минсельхоз США оценил в 52 млн т экспорт пшеницы из РФ в новом сельхозгоду

Минсельхоз США оценил в 52 млн т экспорт пшеницы из РФ в новом сельхозгоду
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });