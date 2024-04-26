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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Набиуллина ждет перехода к более сбалансированным темпам роста ВВП со II квартала

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Российская экономика в начале года уверенно росла, но со II квартала в базовом сценарии начнет переходить к более сбалансированным темпам роста, заявила на брифинге глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"После небольшого замедления в конце года, экономика снова уверенно растет. Рост потребления в январе-феврале значимо превысил наш прогноз. Жесткость рынка труда усиливается, отражая повышение спроса на рабочую силу. Это характерно почти для всех регионов", - сказала она.

"Исходя из складывающей ситуации в экономике в базовом сценарии мы повысили оценку роста ВВП до 2,5-3,5% на текущий год (с 1-2% - ИФ), сохранив прогноз роста 1-2% на следующий. В этом сценарии экономика со второго квартала начнет переходить к более сбалансированным темпам роста. Разрыв между спросом и предложением будет постепенно сокращаться, поддерживая замедление ценовой динамики", - заявила глава ЦБ.

"В этом случае накопленного повышения ключевой ставки будет достаточно, чтобы вернуть инфляцию к уровням близким к цели уже к концу этого года", - отметила Набиуллина.

Эльвира Набиуллина ЦБ РФ Банк России
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