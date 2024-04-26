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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Набиуллина заявила, что пик перегрева экономики РФ пройден осенью

Однако сам перегрев все еще сохраняется, отметила глава Банка России

Набиуллина заявила, что пик перегрева экономики РФ пройден осенью
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ рассчитывает, что под влиянием денежно-кредитной политики разрыв между спросом и предложением в экономике России будет и дальше сокращаться, но пока перегрев сохраняется.

"Мы продолжаем считать, что пик перегрева был пройден осенью, но перегрев сохраняется, то есть рост спроса продолжает опережать возможности расширения предложения", - заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Мы считаем, что этот разрыв под влиянием денежно-кредитной политики будет сокращаться. И это будет сопровождаться замедлением устойчивого инфляционного давления", - добавила она.

ЦБ РФ в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Одновременно банк скорректировал прогноз роста ВВП РФ в 2024 году, повысив его до 2,5-3,5% с 1,0-2,0%. При этом ЦБ сохранил прогноз роста экономики в 2025 году в интервале 1,0-2,0%, в 2026 году - 1,5-2,5%.

"Оперативные индикаторы указывают на то, что в I квартале 2024 года российская экономика продолжает расти заметно быстрее, чем прогнозировалось. Потребительская активность остается высокой на фоне существенного роста доходов населения и уверенных потребительских настроений. Данные опросов предприятий свидетельствуют о сохранении высокого инвестиционного спроса. Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным", - отмечалось в сообщении банка.

Ранее в ходе пресс-конференции Набиуллина уже высказала мнение, что со II квартала в базовом сценарии экономика начнет переходить к более сбалансированным темпам роста.

Как сообщалось, за январь-февраль 2024 года Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ на уровне 6,0%. В феврале, по оценке ведомства, рост ВВП составил 7,7% в годовом сравнении (отчасти ускорению способствовал високосный день) после повышения на 4,6% в январе.

На этой неделе Минэкономразвития повысило свой прогноз роста российской экономики в 2024 году до 2,8% с сентябрьской оценки в 2,3%. При этом прогноз роста ВВП РФ на 2025 год министерство оставило прежним - 2,3%.

Международный валютный фонд (МВФ) на прошлой неделе повысил оценку динамики российской экономики в 2024 году до 3,2% с 2,6%, ожидавшихся им в январе. МВФ также улучшил свою оценку роста российской экономики в 2025 году - до 1,8% с 1,1%.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина Банк России Минэкономразвития РФ
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