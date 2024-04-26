Набиуллина заявила, что пик перегрева экономики РФ пройден осенью

Однако сам перегрев все еще сохраняется, отметила глава Банка России

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ рассчитывает, что под влиянием денежно-кредитной политики разрыв между спросом и предложением в экономике России будет и дальше сокращаться, но пока перегрев сохраняется.

"Мы продолжаем считать, что пик перегрева был пройден осенью, но перегрев сохраняется, то есть рост спроса продолжает опережать возможности расширения предложения", - заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Мы считаем, что этот разрыв под влиянием денежно-кредитной политики будет сокращаться. И это будет сопровождаться замедлением устойчивого инфляционного давления", - добавила она.

ЦБ РФ в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Одновременно банк скорректировал прогноз роста ВВП РФ в 2024 году, повысив его до 2,5-3,5% с 1,0-2,0%. При этом ЦБ сохранил прогноз роста экономики в 2025 году в интервале 1,0-2,0%, в 2026 году - 1,5-2,5%.

"Оперативные индикаторы указывают на то, что в I квартале 2024 года российская экономика продолжает расти заметно быстрее, чем прогнозировалось. Потребительская активность остается высокой на фоне существенного роста доходов населения и уверенных потребительских настроений. Данные опросов предприятий свидетельствуют о сохранении высокого инвестиционного спроса. Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным", - отмечалось в сообщении банка.

Ранее в ходе пресс-конференции Набиуллина уже высказала мнение, что со II квартала в базовом сценарии экономика начнет переходить к более сбалансированным темпам роста.

Как сообщалось, за январь-февраль 2024 года Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ на уровне 6,0%. В феврале, по оценке ведомства, рост ВВП составил 7,7% в годовом сравнении (отчасти ускорению способствовал високосный день) после повышения на 4,6% в январе.

На этой неделе Минэкономразвития повысило свой прогноз роста российской экономики в 2024 году до 2,8% с сентябрьской оценки в 2,3%. При этом прогноз роста ВВП РФ на 2025 год министерство оставило прежним - 2,3%.

Международный валютный фонд (МВФ) на прошлой неделе повысил оценку динамики российской экономики в 2024 году до 3,2% с 2,6%, ожидавшихся им в январе. МВФ также улучшил свою оценку роста российской экономики в 2025 году - до 1,8% с 1,1%.