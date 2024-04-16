МВФ повысил оценку роста ВВП РФ в 2024 году до 3,2% с 2,6%

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд (МВФ) повысил оценку динамики российской экономики в 2024 году до 3,2% с 2,6%, ожидавшихся им в январе. Обновленный прогноз приводится в апрельском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook, April 2024: Steady but Slow: Resilience amid Divergence), опубликованном МВФ во вторник.

Ожидания фонда существенно превышают текущие прогнозы Минэкономразвития (2,2%) и Банка России (1,0-2,0%). Первый вице-премьер Андрей Белоусов недавно допустил, что оценка Минэкономразвития может быть повышена на несколько десятых процентного пункта. По графику Минэкономразвития должно представить обновленный трехлетний макропрогноз в апреле. ЦБ также обновит свой трехлетний прогноз на опорном заседании совета директоров 26 апреля.

МВФ также повысил свою оценку роста российской экономики в 2025 году - до 1,8% с 1,1%.

Рост мировой экономики в 2024 году фонд ожидает на 3,2%, что на 0,1 п.п. выше январской оценки. Прогноз на 2025 год остался прежний - также 3,2%.

Прогноз по глобальной инфляции на 2024 и 2025 годы повысился на 0,1 п.п. - до 5,9% и 4,5%, соответственно. Фонд сохранил свои прогнозы по инфляции в странах с развитой экономикой в 2024 году на уровне 2,6%, в 2025 году - 2%. Прогноз по странам с формирующимся рынком и развивающимся странам ухудшен на 0,2 п.п. ежегодно (8,1% и 6,2% соответственно).

Прогноз роста объема мировой торговли на 2024 год снижен на 0,3 п.п., до 3%. В 2025 году ожидается рост на 3,3% вместо 3,6%, прогнозировавшихся в январе.

МВФ ожидает снижение средней цены нефти в 2024 году на 2,5% (ранее на 2,3%), до $78,61/барр., в 2025 году снижение, по его оценке, ускорится до 6,3% (ранее прогнозировалось снижение на 4,8%), до $73,68/барр.

Удивительная устойчивость, многочисленные проблемы

Вступительная статья за авторством экономического советника, директора департамента исследований МВФ Пьера-Оливье Гуринша пронизана оптимизмом, обычно не свойственным осторожному в оценках фонду, хотя и стоящие перед мировой экономикой проблемы в материале описаны подробно.

Мировая экономика сохраняет "удивительную устойчивость", при этом рост остается стабильным по мере возвращения инфляции к целевому уровню, отмечает автор материала. "Несмотря на многочисленные мрачные прогнозы, миру удалось избежать рецессии, банковская система в целом оказалась устойчивой, а крупнейшие страны с формирующимся рынком не испытали внезапного прекращения притока капитала. Кроме того, всплеск инфляции, несмотря на его серьезность и связанный с ним кризис стоимости жизни, не привел к возникновению неконтролируемой инфляционной спирали. Вместо этого глобальная инфляция снижается почти столь же быстрыми темпами, какими она повысилась", - сказано в статье.

Рынки с энтузиазмом отреагировали на перспективы сворачивания центральными банками жесткой денежно-кредитной политики, финансовые условия смягчились, котировки акций повысились, потоки капитала в большинство стран с формирующимся рынком, кроме Китая, увеличиваются, а некоторые страны с низким доходом и страны с пограничной экономикой вновь получили доступ к рынку, отмечает Гуринша.

"Еще более обнадеживающим является то, что сейчас, по нашим оценкам, долговременный экономический ущерб от пандемии (прогнозируемое падение объема производства относительно значений, прогнозировавшихся до пандемии) будет менее значительным для большинства стран и регионов, особенно для стран с формирующимся рынком, отчасти благодаря устойчивому росту занятости. Удивительным образом рост экономики США уже превзошел существовавшую до пандемии тенденцию", - пишет советник МВФ.

Устойчивый экономический рост и ускорение снижения темпов инфляции говорят о благоприятном изменении ситуации с предложением, в том числе ослаблении произошедших ранее ценовых потрясений на рынке энергоносителей и заметном оживлении предложения рабочей силы благодаря значительному притоку иммигрантов во многие страны с развитой экономикой, сказано в статье.

Несмотря на позитивные изменения, сохраняются "многочисленные проблемы" и необходимы "решительные действия", пишет Гуринша.

"Во-первых, несмотря на обнадеживающие тенденции, мы еще не преодолели инфляцию. Некоторое беспокойство вызывают несколько повысившиеся последние значения медианной общей и базовой инфляции. Это может быть временным явлением, однако есть основания сохранять бдительность", - отмечает автор, подчеркивая, что инфляция в сфере услуг остается высокой и может помешать процессу дезинфляции.

Глобальная картина, по его мнению, "может скрывать резкие различия между странами". "Недавние исключительные показатели США, несомненно, выглядят впечатляюще и являются важным фактором роста мировой экономики, однако они также связаны с сильными факторами спроса, включая курс налогово-бюджетной политики, не соответствующий долгосрочной устойчивости государственных финансов. Это повышает краткосрочные риски для снижения темпов инфляции, а также долгосрочные бюджетные риски и риски для финансовой стабильности в мировой экономике, поскольку угрожает повышением стоимости финансирования в мире. Чем-то придется пожертвовать", - констатирует он.

В зоне евро темпы роста в этом году повысятся, но с очень низких уровней, поскольку остаточное влияние жесткой ДКП и стоимости энергоносителей в прошлые периоды, а также планируемая бюджетная консолидация оказывают негативное воздействие на экономическую активность. Продолжение быстрого роста заработной платы и устойчивая инфляция в сфере услуг могут задержать возвращение инфляции к целевому уровню. "Однако, в отличие от США, пока что мало что указывает на перегрев экономики, и Европейскому центральному банку также необходимо будет осторожно просчитывать свой переход к смягчению денежно-кредитной политики, чтобы избежать избыточного замедления экономического роста и установления инфляции ниже целевого показателя. Хотя рынки труда представляются сильными, эта прочность может оказаться иллюзорной, если окажется, что европейские компании накапливали трудовые ресурсы в ожидании подъема экономической активности, который не материализуется", - пишет Гуринша.

На экономику Китая негативно влияет затяжной спад в его секторе недвижимости. "Подъемы и спады в кредитной сфере никогда сами не проходят быстро, и этот случай не является исключением. Внутренний спрос останется низким в течение некоторого времени, если с помощью решительных мер и реформ не устранить его первопричины. Динамика государственного долга также вызывает опасения, особенно если кризис в секторе недвижимости перерастет в кризис финансов местных органов государственного управления. В условиях пониженного внутреннего спроса может повыситься внешний профицит. Существует риск, что это приведет к еще большему обострению торговых споров в уже напряженных геополитических условиях", - сказано в статье.

Многие другие крупные государства с формирующимся рынком и развивающиеся страны демонстрируют сильные результаты, иногда даже извлекая пользу из изменения конфигурации глобальных цепочек поставок и усиления торговых споров между Китаем и США. Влияние этих стран на мировую экономику увеличивается, и они будут играть еще более значительную роль в поддержании роста мировой экономики в ближайшие годы, полагает МВФ.

"Тревожным изменением" фонд называет увеличение разрыва между многими странами с низким доходом и остальным миром. Прогноз роста экономики этих стран пересмотрен в сторону понижения, а прогноз инфляции - повышен. "Что еще хуже, по сравнению с большинством других регионов, оценки долговременного ущерба для развивающихся стран с низким доходом, в том числе ряда крупных стран, пересмотрены в сторону повышения, указывая на то, что самые бедные страны по-прежнему не могут оправиться после пандемии и кризиса стоимости жизни. Кроме того, конфликты по-прежнему приводят к потере человеческих жизней и росту неопределенности", - сказано в статье.

На фоне снижения инфляции реальные процентные ставки повысились, и динамика госдолга стала "менее благоприятной", в частности, для стран с формирующимся рынком с высоким уровнем задолженности. "Странам следует уделить внимание восстановлению бюджетных резервов. Внушающая доверие бюджетная консолидация поможет снизить стоимость финансирования и повысить финансовую стабильность. В мире с участившимися негативными шоками предложения и ростом бюджетных потребностей для обеспечения систем социальной защиты, адаптации к изменению климата, цифровой трансформации, энергетической безопасности и обороны, это должно стать приоритетной задачей экономической политики", - пишет советник МВФ, признавая, что это "далеко не простая задача".

Среднесрочные перспективы роста экономики остаются "беспрецедентно слабыми", пишет МВФ. Основной причиной является снижение роста совокупной факторной производительности, значительная часть которого связана с "увеличением нерационального распределения капитала и трудовых ресурсов". Много надежд возлагается на то, что искусственный интеллект обеспечит значительный прирост производительности в среднесрочной перспективе - это возможно, однако велика вероятность серьезных нарушений в функционировании рынка труда и финансового рынка, предупреждает МВФ. "Для использования потенциала ИИ на общее благо от стран потребуется усовершенствовать свою цифровую инфраструктуру, инвестировать в человеческий капитал и согласовать глобальные правила игры", - сказано в статье.

Наконец, МВФ отмечает необходимость "огромных" инвестиций в "зеленое" и устойчивое к изменению климата будущее. Уровень выбросов до сих пор повышается, многое необходимо сделать и сделать быстро, говорится в статье. "Наибольшие усилия должны приложить другие страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны, которым необходимо значительно повысить рост своих "зеленых" инвестиций и сократить свои инвестиции в ископаемое топливо. Для этого потребуется передача технологий другими странами с развитой экономикой и Китаем, а также значительное финансирование, большей частью от частного сектора, но частично и льготное", - заключает автор.

Страновые прогнозы

Фонд повысил на 2024 год на 0,1 п.п. прогноз роста экономик стран с формирующимся рынком и развивающихся стран (4,2%), развитых - на 0,2 п.п. (1,7%). На 2025 год оценка как развивающихся, так и развитых осталась прежней - 4,2% и 1,8%.

Прогноз роста экономики Китая остался прежним - 4,6% в 2024 году и 4,1% в 2025 году.

Оценка роста ВВП Индии улучшена на 2024 год на 0,3 п.п. - до 6,8%, на 2025 год сохранена на уровне 6,5%.

Прогноз роста экономики Бразилии в 2024 году повышен на 0,5 п.п. - до 2,2%, в 2025 году - на 0,2 п.п., до 2,1%.

Экономика США, по мнению МВФ, в текущем году вырастет на 2,7% (прежний прогноз - 2,1%), в 2025 году - на 1,9% (было 1,7%).

МВФ продолжил снижать прогноз роста ВВП стран еврозоны: в текущем году на 0,1 п.п. - до 0,8%, в 2025 году - на 0,2 п.п., до 1,5%.

По ВВП Германии фонд снизил на 0,3 п.п. прогноз роста на 2024 и 2025 годы, до 0,2% и 1,3%.

МВФ также снизил оценку роста ВВП Великобритании на 0,1 п.п. как в 2024, так и в 2025 году - до 0,5% и 1,5%.

Прогноз роста для Испании на текущий год повышен на 0,4 п.п., до 1,9%, в 2025 году по-прежнему ожидается рост на 2,1%. Для Франции оценка снижена на 0,3 п.п., до 0,7%, и 1,4%. По экономике Италии прогноз на 2024 год остался прежним - 0,7% роста, на 2025-й снижен на 0,4 п.п. и также составит 0,7%.

Оценка роста ВВП Японии на текущий год сохранена на уровне 0,9%, на 2025 год повышена на 0,2 п.п. - до 1%.