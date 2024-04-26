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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Оборот ювелирного холдинга Sokolov в I квартале вырос на 52% до 15,4 млрд рублей

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Оборот ювелирного холдинга Sokolov в I квартале 2024 года увеличился на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 15,4 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Розничные продажи выросли на 53% до 11,8 млрд рублей.

Драйверами развития розницы стали онлайн-продажи (рост на 57% до 5,7 млрд рублей), в том числе продажи через маркетплейсы (рост на 68% до 2,8 млрд рублей). Оборот собственной розницы Sokolov увеличился в 1,5 раза до 6,1 млрд рублей при росте числа торговых точек федеральной сети до 520. Оптовые продажи выросли на 52% до 3,6 млрд рублей в основном за счет двукратного роста оборота торговой франшизы Sokolov.

Рынок ювелирной розницы России в I квартале достиг 106,5 млрд рублей, что на 32,8% выше показателей аналогичного периода прошлого года, подсчитали в Sokolov.

Доля онлайн-продаж при этом увеличилась с 23% на начало года до 28% к апрелю.

Средний чек за первый квартал 2024 год вырос на 17% и составил 8650 рублей. В марте средний чек достигал 8866 рублей, что на 15% выше марта прошлого года.

Драйвером роста рынка стал скачок онлайн-продаж ювелирных изделий, доля которых в общей структуре рынка выросла с 23% на начало года до 28% в марте.

Первый квартал – традиционный период повышенного спроса в ювелирной рознице, так как на него приходятся гендерные праздники 23 февраля и 8 марта, а также День всех влюбленных 14 февраля, пояснила компания. Только в марте ювелирный рынок составил 42,7 млрд рублей, что на 34% выше уровня 2023 года.

Sokolov
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