Оборот ювелирного холдинга Sokolov в I полугодии вырос на 42%, до 28,1 млрд руб.

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Оборот ювелирного холдинга Sokolov в I полугодии 2024 года увеличился на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 28,1 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Объем розничных онлайн и офлайн продаж компании вырос на 43% - до 21,6 млрд рублей. Средний чек в рознице повысился на 10%, до 8 тыс. 179 рублей, а общее количество чеков в розничном канале продаж увеличилось на 30%.

Онлайн-продажи, в том числе через маркетплейсы, выросли на 44%, до 9,1 млрд рублей, составив 32% совокупного оборота компании.

Основная доля выручки (70%) приходится на украшения из золота - 19,7 млрд рублей (рост на 59%).

Около 1 млрд выручки пришлось на не ювелирные изделия и аксессуары из кожи, продажи которых компания запустила в 2023 году.