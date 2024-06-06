"Полюс" допустил, что может ликвидировать листинг ПАО "Лензолото"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - "Полюс" пока сохраняет листинг ПАО "Лензолото", но в дальнейшем может рассмотреть ликвидацию, рассказал "Интерфаксу" в кулуарах ПМЭФ-2024 глава компании Алексей Востоков.

"В настоящий момент никаких решений не принято, а в дальнейшем можем рассмотреть вопрос о его ликвидации при условии получения соответствующих корпоративных одобрений, как мы и говорили еще в 2020 году", - заявил Востоков.

В 2020 году "Полюс" выкупил у ПАО "Лензолото", которое само по себе является лишь холдинговой компанией, компанию ЗДК "Лензолото", которая владеет россыпными активами, а в 2024 году продал ЗДК третьей стороне. На конец марта 2024 года на балансе ПАО "Лензолото" имелось 1,76 млрд рублей денежных средств при отсутствии выручки.

Прогноз производства и затрат на 2024 год "Полюс", несмотря на продажу россыпных активов, пока не пересматривает, поскольку объемы ЗДК - "не очень маржинальная величина" для группы, отметил Востоков.

"Мы специалисты по рудному золоту, по открытым карьерам, а россыпи не наш профиль. Поэтому, когда конъюнктура рынка стала максимально благоприятной, мы его продали. С точки зрения производства - это около 100 тысяч уний, относительно небольшой актив, - объяснил глава "Полюса". - Текущий прогноз производства группы - 2,7-2,8 млн унций на этот год, это чуть ниже прошлого года (2,9 млн унций). По capex ожидается существенный рост - до $1,5-1,7 млрд".

Какой объем добавит к производству "Полюса" Сухой Лог, Востоков не уточнил. ТЭО проекта ожидается до конца года, но компания начинает добывать руду в рамках опытно-промышленного карьера для переработки на ЗИФ Вернинского и рассчитывает летом получить первое золото.

Прогноз денежных затрат (TCC) также остается прежним - $450-500 на унцию против $389 в 2023 году.

"Инфляция затрат, дефицит кадров, геополитические факторы, увеличенная стоимость финансирования - все растет. Опять же, ограничение доступа к западному оборудованию. Приходится искать варианты, что приводит к удорожанию", - сказал Востоков.

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.