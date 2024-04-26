Фонд Sequoia Capital инвестирует в ИИ-стартап Маска X.AI

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Американский венчурный фонд Sequoia Capital обязался инвестировать в ИИ-стартап Илона Маска X.AI, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Сколько средств вложит Sequoia, неясно.

Маск несколько месяцев пытается привлечь $6 млрд для X.AI. В частности, он обратился к инвесторам, которые помогли ему купить Twitter (ныне X) в 2022 году, и предложил им инвестировать в стартап раньше других в рамках инвестраунда, который может обеспечить компании оценку на уровне $18 млрд или более.

Sequoia вложила $800 млн в Twitter и поддержала другие проекты Маска, включая компанию по строительству тоннелей The Boring Company и космическую SpaceX.

Управляющий партнер Sequoia Рулоф Бота работал в PayPal, куда его в 2000 году пригласил Маск.