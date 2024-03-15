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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Новый госфонд Абу-Даби обсуждает с OpenAI финансирование ее проекта

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Государственный инвестфонд MGX из Абу-Даби ведет переговоры о финансировании проекта американской OpenAI, разработчика ChatGPT, в полупроводниковой отрасли, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Фонд был запущен на этой неделе и специализируется на искусственном интеллекте (ИИ).

ОАЭ рассчитывают, что их богатство, обширные энергетические ресурсы и политическая поддержка властей дадут стране преимущество на пути к становлению мировым ИИ-хабом, отмечает FT.

"Они хотят создать структуру, благодаря которой Абу-Даби окажется в центре этой ИИ-стратегии с глобальными партнерами по всему миру", - заявил газете осведомленный источник.

Издание в этом месяце также сообщало, что OpenAI обсуждает привлечение финансирования с сингапурским госфондом Temasek.

Глава OpenAI Сэм Альтман хочет запустить полупроводниковый бизнес, чтобы снизить зависимость компании от современных чипов Nvidia. По разным оценкам, строительство ИИ-инфраструктуры может потребовать в ближайшие годы от сотен миллиардов до $7 трлн.

OpenAI обращается к госструктурам, поскольку для традиционных венчурных фондов такие суммы непосильны, пишет FT.

Министр ОАЭ по искусственному интеллекту Омар Султан аль-Олама заявил газете, что в сотрудничестве с государством заинтересован и миллиардер Илон Маск, запустивший в прошлом году ИИ-стартап X.Ai.

Абу-Даби ОАЭ Nvidia OpenAI Сэм Альтман MGX Омар Султан аль-Олама
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