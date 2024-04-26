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Нефть Brent подорожала до $89,35 за баррель

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются утром в пятницу после роста в последние часы торгов накануне.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:01 по Москве составляет $89,35 за баррель, что на $0,34 (0,38%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты выросли в цене на $0,99 (1,1%) до $89,01 за баррель.

Котировки фьючерсов на сорт WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,29 (0,35%) и составили $83,86 за баррель. По итогам прошлой сессии контракт подорожал на $0,76 (0,9%), до $83,57 за баррель.

Большую часть прошлой сессии нефть торговалась в минусе, сумев выйти в плюс под самый конец торгов. Такие колебания были вызваны низким объемом торгов, сказал управляющий директор Velandera Energy Partners Маниш Радж в интервью MarketWatch. "Слишком много инвесторов сыграли на понижение, и теперь они пытаются закрыть свои позиции", - считает он.

Днем ранее министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 6,368 млн баррелей. Падение стало максимальным с января, причем снижение было зафиксировано впервые за пять недель. Несмотря на это, цены на нефть в среду слабо снизились.

"Быки", вероятно, очень расстроены реакцией рынка на более значительное, чем ожидалось, падение запасов нефти", - отметили аналитики брокерской компании Zaner.

Brent нефть
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