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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Абсолют банк подал иск к Euroclear на 3,8 млрд рублей

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Абсолют банк подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear Bank на 3,83 млрд рублей, следует из материалов картотеки дел.

Национальный расчетный депозитарий (НРД) привлечен к разбирательству в качестве третьего лица. Суть претензий пока не раскрыта.

"Интерфакс" направил запрос в банк.

Абсолют банк по итогам 2023 года занимал 34-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Взаимодействие между европейскими центральными депозитариями Euroclear, Clearstream и российским центральным депозитарием НРД (входит в группу "Московской биржи") фактически прервалось почти сразу после начала событий на Украине. Тогда российские власти в ответ на жесткие санкции ввели валютные и капитальные ограничения, а европейские расчетно-клиринговые организации закрыли рублевые "мосты" и возможности расчетов в рублях. НРД в начале марта 2022 года согласно предписанию ЦБ РФ ввел ограничения на операции по счетам Euroclear и Clearstream. В свою очередь европейские центральные депозитарии ограничили операции по счету НРД. Евросоюз в начале июня 2022 года включил НРД в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream.

Euroclear Абсолют банк Clearstream Арбитражный суд Москвы НРД
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