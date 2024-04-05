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Суд решил взыскать с Euroclear в пользу "Ростсельмаша" $20,7 млн

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш", решив взыскать с европейского депозитария Euroclear Bank $20,7 млн.

Компания в июле 2023 года подала иск в суд с требованием о солидарном взыскании с Euroclear и Национального расчетного депозитария (НРД) денежных средств в размере $20,724 млн. В качестве третьего лица к делу был привлечен Росбанк.

Согласно опубликованным материалам, суд решил взыскать с Euroclear в пользу "Ростсельмаша" $20,724 млн, а также расходы по оплате госпошлины. В удовлетворении требований к НРД решено отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца.

КЗ "Ростсельмаш" - крупнейший актив одноименной машиностроительной группы, которую контролируют президент Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования (Росспецмаш) Константин Бабкин и его партнеры Юрий Рязанов и Дмитрий Удрас.

Взаимодействие между европейскими центральными депозитариями Euroclear и Clearstream и российским центральным депозитарием НРД (входит в группу "Московской биржи") фактически прервалось почти сразу после начала событий на Украине. Тогда российские власти в ответ на жесткие санкции ввели валютные и капитальные ограничения, а европейские расчетно-клиринговые организации закрыли рублевые "мосты" и возможности расчетов в рублях.

НРД в начале марта 2022 года согласно предписанию ЦБ РФ ввел ограничения на операции по счетам Euroclear и Clearstream. В свою очередь европейские центральные депозитарии ограничили операции по счету НРД. Евросоюз в начале июня 2022 года включил НРД в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream.

Euroclear Clearstream Ростсельмаш
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