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Суд решил взыскать с Euroclear более $44 млн в пользу банка УБРиР

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Свердловской области частично удовлетворил иск Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), решив взыскать с Euroclear Bank $44,077 млн.

Иск поступил в суд в июле 2023 года. УБРиР требовал взыскать с европейского депозитария $69,3 млн, в том числе: убытки в размере $68,3 млн, проценты за пользование чужими средствами в размере $986,8 тыс., а также расходы по уплате госпошлины в размере 200 тыс. рублей.

В качестве третьих лиц были привлечены Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Вуз-банк. Последний в ходе рассмотрения иска подал ходатайство о вступлении в дело в качестве соистца, которое было удовлетворено.

Согласно опубликованным материалам, суд решил взыскать с Euroclear в пользу УБРиР убытки в размере $44,077 млн, а также 197,163 тыс. рублей в возмещение расходов по госпошлине. В остальной части исковых требований банка решено отказать. Вместе с тем суд решил взыскать с Euroclear убытки в размере $24,2 млн в пользу Вуз-банка. Решение может быть обжаловано в течение месяца.

УБРиР по итогам 2023 года занимал 28-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", Вуз-банк - на 72-м месте.

Взаимодействие между европейскими центральными депозитариями Euroclear, Clearstream и российским центральным депозитарием НРД (входит в группу "Московской биржи") фактически прервалось почти сразу после начала событий на Украине. Тогда российские власти в ответ на жесткие санкции ввели валютные и капитальные ограничения, а европейские расчетно-клиринговые организации закрыли рублевые "мосты" и возможности расчетов в рублях.

НРД в начале марта 2022 года согласно предписанию ЦБ РФ ввел ограничения на операции по счетам Euroclear и Clearstream. В свою очередь европейские центральные депозитарии ограничили операции по счету НРД. Евросоюз в начале июня 2022 года включил НРД в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream.

Clearstream Euroclear УБРиР Уральский банк реконструкции и развития
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