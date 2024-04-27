Fitch изменило прогноз рейтинга Boeing на "негативный" со "стабильного"

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз рейтинга Boeing Co. на "негативный" со "стабильного".

Как сообщается в пресс-релизе агентства, долгосрочный рейтинг дефолта эмитента и рейтинг приоритетного необеспеченного долга американской компании был подтвержден на отметке "BBB-", краткосрочный РДЭ - на уровне "F3".

Днем ранее агентство S&P также ухудшило прогноз рейтинга одного из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники до "негативного" со "стабильного". В среду Moody's снизило рейтинг необеспеченного долга компании до "Baa3" с "Baa2", присвоив прогноз "негативный".

Причиной этих шагов ведущих рейтинговых агентств стали, в том числе, заявления Boeing о том, что в первом квартале она использовала $3,9 млрд денежных средств. При этом руководство компании сообщило также, что планирует провести "дополнительное масштабное использование средств" в текущем квартале.

Чистый убыток Boeing в первом квартале снизился до $355 млн по сравнению с $425 млн за аналогичный период 2023 года. Выручка опустилась на 8% - до $16,569 млрд.

Котировки акций Boeing на дополнительных торгах в пятницу снизились на 0,1%. С начала текущего года капитализация компании упала почти на 36% (до $102,7 млрд), в то время как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 1,5% за этот период.