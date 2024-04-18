Инженер Boeing заявил, что в компании игнорируют сигналы о проблемах с качеством

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Инженер по качеству Boeing Co. Сэм Салехпур, выступивший в постоянном подкомитете Сената США по расследованиям, заявил о преследованиях и угрозах, поступивших в его адрес после того, как он усомнился в безопасности самолетов американской компании.

Салехпур, проработавший в Boeing 17 лет, сообщил законодателям, что он неоднократно поднимал вопрос о нарушениях производственного процесса в течение трех лет, начиная с 2020 года, однако ему просто велели замолчать.

"Меня игнорировали, мне говорили не задерживать работу", - сказал он, добавив, что позже его перевели на другую должность.

"Это такой подход - когда вы говорите о проблемах с качеством, вы получаете угрозы. Все, что я пытаюсь сказать, - это то, что система должна быть изменена", - приводит слова Салехпура газета Financial Times.

После слушаний в подкомитете Сената в среду компания заявила, что пытается улучшить культуру в сфере безопасности.

"Мы знаем, что нам необходимо многое сделать, и мы принимаем меры по всей компании", - говорится в сообщении, распространенном Boeing после слушаний.

Проблемы с самолетами Boeing

Как сообщалось, в начале января 2024 года самолет Boeing 737-9 MAX авиакомпании Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в аэропорту Портленда после потери двери в воздухе на высоте порядка 5 км.

Вслед за инцидентом Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) распорядилось временно остановить полеты самолетов Boeing 737-9 MAX в воздушном пространстве США и их эксплуатацию американскими авиакомпаниями. Решение FAA затронуло 171 самолет Boeing.

Позднее стало известно, что FAA запретило Boeing Co. расширять производство самолетов 737 MAX.

Проблемы, озвученные Салехпуром, не касаются самолета 737 MAX, а относятся к лайнерам Boeing 787, поставки которых не раз откладывались из-за производственных проблем.

По словам инженера Boeing, детали корпуса самолетов этой модели не скрепляются должным образом, что создает риск его поломки через некоторое время.

Салехпур высказал свои опасения Федеральному управлению гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) в январе этого года. Регулятор проверяет эти утверждения.

Акции Boeing прибавляют в цене 0,4% на торгах в Нью-Йорке в четверг. С начала текущего года их стоимость упала на 34%.