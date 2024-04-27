Путин допустил рост ВВП РФ в 2024 году выше 3%

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Российская экономика в 2024 году, исходя из текущей динамики экономики, может вырасти более чем на 3%, заявил на совещании с правительством президент Владимир Путин, сославшись на оценки экспертов.

"Реальное текущее состояние экономики позволяет улучшать и прогнозы ее развития. Уже сейчас многие эксперты говорят о том, что по итогам текущего года ВВП России может прибавить более 3%", - сказал он.

По его словам, за первые два месяца 2024 года динамика ВВП оказалась лучше ожиданий властей.

"Отмечу, что данные начала года оказались выше прогнозов правительства, Банка России, да и некоторых экспертов. За январь-февраль ВВП России увеличился на 6% в годовом выражении. Здесь, безусловно, сказался и так называемый календарный фактор, а именно високосный год, дополнительные рабочие дни. Но даже если этот фактор вычистить, убрать, динамика все равно хорошая", - отметил Путин.

Минэкономразвития оценило рост ВВП в январе-феврале на уровне 6,0%. В феврале, по оценке Минэкономразвития, рост ВВП составил 7,7% в годовом сравнении после повышения на 4,6% в январе.

На этой неделе и Минэкономразвития, и Банк России пересмотрели свои прогнозы по ВВП в 2024 году в сторону повышения. Минэкономразвития улучшило ожидания по росту российской экономики в 2024 году до 2,8% с сентябрьской оценки в 2,3% (при этом прогноз роста ВВП на 2025 год Минэкономразвития оставило прежним - 2,3%), ЦБ - до 2,5-3,5% с 1-2% (прогноз на 2025 год также остался неизменным - 1-2%).

На текущий момент самую оптимистичную оценку динамики российского ВВП в этом году дал Международный валютный фонд: на прошлой неделе он повысил ожидания до 3,2% с прогнозировавшихся в январе 2,6%. МВФ также улучшил свою оценку роста российской экономики в 2025 году - до 1,8% с 1,1%.