Путин потребовал сохранить консервативный подход к формированию бюджета

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - При планировании федерального бюджета в ближайшие шесть лет нужно сохранять консервативный подход, несмотря на то, что текущее состояние экономики говорит о формировании базы для роста доходов, заявил на совещании с правительством президент Владимир Путин.

"Поступательное развитие нашей экономики позитивно отражается на федеральном бюджете: его доходы существенно превышают уровни прошлого года. Так, за первый квартал ненефтегазовые поступления увеличились на 43%, а в целом доходы федерального бюджета за три месяца выросли более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Это значит, что и другие показатели у нас, в том числе дефицит, он меньше становится, - сказал он. - Можно в этой связи уверенно сказать, что формируется солидная база для роста бюджетных доходов на всем шестилетнем горизонте".

По его словам, "нужно на этот период сохранить умеренный, консервативный подход к планированию бюджета". Основные расходы, по мнению президента, нужно сконцентрировать на "тех направлениях, которые дают максимальный эффект для качества жизни людей, благополучия российских семей, для развития территорий, регионов, социальной сферы, инфраструктуры".

"Именно в этом ключе предлагаю сегодня, в первом приближении, разумеется, обсудить ориентиры бюджета на предстоящую трёхлетку, а также, как и договаривались, долгосрочный финансовый план до 2030 года", - заключил он.

Законом о бюджете на 2024-2026 годы предусматривается дефицит в размере 0,9% ВВП, 0,4% ВВП и 0,8% ВВП, соответственно.