Чистая прибыль "Юнипро" по РСБУ в I квартале выросла на 37,7%

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Юнипро" по РСБУ в I квартале 2024 г. выросла на 37,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 12,4 млрд руб., говорится в отчете компании.

Выручка составила 35,5 млрд руб. (+8,9%).

На положительную динамику выручки повлияли более высокий уровень готовности энергоблока №3 Березовской ГРЭС, который обеспечил рост платежей за мощность по ДПМ, а также повышенная плата за мощность модернизированного энергоблока №1 Сургутской ГРЭС-2, говорится в сообщении "Юнипро".

Себестоимость продаж компании выросла на 4,2%, до 22,3 млрд руб.

Прибыль от продаж составила 13,1 млрд руб. против 11,1 млрд руб. годом ранее.

По итогам января-марта 2024 г. "Юнипро" имела 236 млн краткосрочных заемных средств.

На счетах компании на конец марта хранилось 61,7 млрд руб.

Активное участие "Юнипро" в размещении свободной ликвидности на рынке долгового капитала в условиях высоких депозитных ставок обеспечило рост процентных доходов и прибыли до налогообложения по сравнению с прошлым годом, отметила компания.

"Юнипро" в РФ принадлежит пять ТЭС общей мощностью 11 275 МВт. Немецкий энергохолдинг Uniper владеет 83,73% акций компании (с апреля 2023 г. находятся под управлением Росимущества). В Uniper весной прошлого года заявили, что с конца 2022 года фактически не могут осуществлять операционный контроль над российским активом.