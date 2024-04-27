"Норникель" в I квартале получил 28 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ГМК "Норильский никель" по РСБУ в I квартале 2024 года составила 28,24 млрд рублей по сравнению с чистым убытком в 31,66 млрд рублей годом ранее, сообщила компания.

Результат в основном связан с уменьшением убытков от курсовых разниц, пояснил представитель компании.

Выручка за I квартал 2024 года составила 213,48 млрд рублей, увеличившись на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Рост обусловлен ослаблением рубля на 24%, которое было частично компенсировано снижением мировых цен на отдельные металлы, номинированных в долларах.

Себестоимость составила 137,17 млрд руб, что на 7% выше показателя годичной давности, что объясняется ростом расходов на персонал, на ремонт и материалы.

Расходы по курсовым разницам в январе-марте 2024 года составили 15 млрд рублей, снизившись на 54 млрд рублей, в основном в связи с уменьшением долговых обязательств, выраженных в иностранной валюте.