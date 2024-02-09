EBITDA "Норникеля" в 2023 году упала на 21% до $6,9 млрд

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - EBITDA "Норильского никеля" в 2023 году снизилась на 21% вследствие сокращения выручки, составив $6,9 млрд, сообщила компания.

Консенсус-прогноз по этому показателю составлял $6,69 млрд.

Рентабельность EBITDA осталась на уровне 48%

Консолидированная выручка "Норникеля" по МСФО за прошлый год составила $14,4 млрд, уменьшившись на 15% к предыдущему году из-за снижения цен реализации на никель, палладий, родий и медь. При этом компания продала весь объем производства 2023 года, а также часть остатка металлов, накопленного в 2022 году, отмечает "Норникель".

Консенсус-прогноз по выручке был на уровне $14,56 млрд.

Чистый оборотный капитал снизился за год на 23% до $3,1 млрд, в основном, за счет ослабления рубля, частичной продажи металлов, накопленных в 2022 году, и начала использования факторинговых инструментов с поставщиками и подрядчиками.

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