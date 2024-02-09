Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

EBITDA "Норникеля" в 2023 году упала на 21% до $6,9 млрд

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - EBITDA "Норильского никеля" в 2023 году снизилась на 21% вследствие сокращения выручки, составив $6,9 млрд, сообщила компания.

Консенсус-прогноз по этому показателю составлял $6,69 млрд.

Рентабельность EBITDA осталась на уровне 48%

Консолидированная выручка "Норникеля" по МСФО за прошлый год составила $14,4 млрд, уменьшившись на 15% к предыдущему году из-за снижения цен реализации на никель, палладий, родий и медь. При этом компания продала весь объем производства 2023 года, а также часть остатка металлов, накопленного в 2022 году, отмечает "Норникель".

Консенсус-прогноз по выручке был на уровне $14,56 млрд.

Чистый оборотный капитал снизился за год на 23% до $3,1 млрд, в основном, за счет ослабления рубля, частичной продажи металлов, накопленных в 2022 году, и начала использования факторинговых инструментов с поставщиками и подрядчиками.

Новость дополняется

Норникель
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российский "Сименс" переименован в "Системс"

Российский "Сименс" переименован в "Системс"

Россиянам объяснили порядок выплаты туристического налога на Бали

Россиянам объяснили порядок выплаты туристического налога на Бали

Объем нового банковского кредитования в Китае в январе достиг рекорда

Инвестиции "Росатома" останутся в диапазоне 1-1,5 трлн рублей в год до 2030 года

Продление льгот по налогу на прибыль для ИТ-компаний будет зависеть от показателей 2023 г.

Продление льгот по налогу на прибыль для ИТ-компаний будет зависеть от показателей 2023 г.

Цены на какао-бобы обновили рекорд из-за засухи в Западной Африке

Цены на какао-бобы обновили рекорд из-за засухи в Западной Африке

Сбербанк в январе увеличил чистую прибыль по РСБУ на 4,5% - до 115 млрд рублей

Экспорт бензина из РФ снизился более чем на треть к февралю 2023 года

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });